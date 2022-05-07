В Британии сообщили о мешающей задушить Россию санкциями Саудовской Аравии

The Telegraph: Саудовская Аравия мешает Западу «задушить» Россию энергетическим эмбарго

Саудовская Аравия мешает западным странам «задушить» Россию санкциями, сообщает обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер.

По его словам, энергетическое эмбарго является сложным, экономически болезненным и дипломатически трудным шагом даже для Великобритании, которая не так сильно, как остальные государства, зависит от импорта из РФ.

Уорнер считает, что небольшая помощь со стороны ОПЕК не была бы лишней. «Саудовская Аравия, которая, по сути, обладает решающим голосом в этом устаревшем картеле экспортеров нефти, должна быть союзником Великобритании», — отмечает журналист.

Автор материала порекомендовал Эр-Рияду нарастить производство энергоресурсов для того, чтобы смягчить кризис стоимости жизни, который возник в Соединенных Штатах и странах Европы за последние годы. Уорнер подчеркнул, что в настоящее время Саудовская Аравия больше похожа на союзницу России, чем на партнера Запада.

Журналист призвал Эр-Рияд еще раз подумать, так как власти страны посылают «неудачные геополитические сигналы». По его мнению, если богатое нефтью государство не увеличит темпы добычи, это может столкнуть весь мир в рецессию. Он добавил, что в таком случае спрос на сырье резко упадет, а цены на него рухнут, тем самым пошатнув экономику королевства.

Ранее сообщалось, что отношения США и Саудовской Аравии за годы пребывания у власти американского лидера Джо Байдена достигли самого низкого уровня за последние десятилетия. Отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом особенно обострились на фоне начала спецоперации России на Украине. Так, несмотря на то, что Белый дом настаивал на наращивании добычи нефти Саудовской Аравией, чтобы снизить мировые цены на данный вид энергоносителей и лишить Москву существенной части доходов, королевство отказалось предпринимать какие-либо меры в данном направлении.