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Грузовик с камнями опрокинулся на соседнее авто на МКАД и попал на видео

Перевозивший камни грузовик опрокинулся на соседний автомобиль на МКАД, есть пострадавшие

Перевозивший камни грузовик опрокинулся на соседний автомобиль на МКАД. Инцидент попал на видео, запись опубликована в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел на 35-м километре автодороги. «Водитель грузовика, перевозившего щебень, не справился с управлением и допустил опрокидывание на соседний автомобиль марки Kia», — указали в пресс-службе, добавив, что в легковом автомобиле ехали родители с ребенком.

В результате происшествия пострадали малолетний ребенок и мать, обоих пассажиров госпитализировали. Находившийся с ними в машине мужчина серьезных травм не получил.

В прокуратуре отметили, что устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что болельщик московского «Спартака», возвращавшийся с матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом», погиб в ДТП.

Варвара Кошечкина
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