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В российской деревне на участке нашли авиабомбу со взрывчаткой

В Новосибирской области на приусадебном участке нашли авиабомбу

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В российской деревне Новосибирской области была найдена авиационная бомба, представляющая опасность. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Известно, что указанный предмет обнаружили в населенном пункте Камышенка Сузунского района при проведении земляных работ на территории приусадебного участка.

Специалисты провели осмотр места случившегося и определили, что в земле находилась авиабомба со взрывчатым веществом. Впоследствии ее вывезли на открытый участок и уложили в траншею. Операция по утилизации устройства с соблюдением всех мер безопасности намечена на 13-14 мая.

19 августа прошлого года сообщалось, что подросток из Москвы угрожал взорвать больницу, если врачи будут делать ему уколы. Школьника отпустили домой, а во время обыска, проведенного в его квартире, нашли склад самодельных устройств.

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Варвара Кошечкина
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