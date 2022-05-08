В российской деревне на участке нашли авиабомбу со взрывчаткой

В Новосибирской области на приусадебном участке нашли авиабомбу

В российской деревне Новосибирской области была найдена авиационная бомба, представляющая опасность. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Известно, что указанный предмет обнаружили в населенном пункте Камышенка Сузунского района при проведении земляных работ на территории приусадебного участка.

Специалисты провели осмотр места случившегося и определили, что в земле находилась авиабомба со взрывчатым веществом. Впоследствии ее вывезли на открытый участок и уложили в траншею. Операция по утилизации устройства с соблюдением всех мер безопасности намечена на 13-14 мая.

19 августа прошлого года сообщалось, что подросток из Москвы угрожал взорвать больницу, если врачи будут делать ему уколы. Школьника отпустили домой, а во время обыска, проведенного в его квартире, нашли склад самодельных устройств.