Российские компании начали переходить на дешевые автомобили

«Известия» сообщили о переходе компаний на российские автомобили

Российские компании начали отказываться от зарубежных автомобилей и переходить на более дешевые, произведенные в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса и экспертов.

По словам главы национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимира Матягина, иномарки сильно подорожали, и в лизинг за пять лет их стоимость не окупается, потому актуален переход на российские машины. Кроме того, иностранные производители просто отказывают в поставках, добавил он.

Западные бренды в рублевом выражении подорожали в несколько раз, объяснил экономист и основатель клуба венчурных инвесторов Itleaders Егор Клопенко. По его оценкам, цены на российские автомобили выросли только на 10-20 процентов.

Представители ряда крупных компаний подтверждают интерес к российским машинам. В «Якитории» сказали, что их закупки выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. Решение там объяснили более выгодной стоимостью и более дешевым обслуживанием. В Wildberries сообщили, что уже приобретали авто местного производства и планируют в дальнейшем расширять парк за счет российских автомобилей.

Притом производство машин в России по итогам первого квартала на годовом уровне снизилось: легковых — почти на треть, грузовых — примерно на 20 процентов. Зарубежные бренды после начала операции на Украине приостановили работу заводов в стране, а «АвтоВАЗ», в свою очередь, сталкивается с проблемами с комплектующими. Предприятие уйдет в простой с 11 по 13 мая.