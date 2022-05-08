Миру предрекли голод при дефиците бананов

Экономист Рожанковский счел, что неурожай бананов в 2022 году приведет к голоду в мире

Дефицит продовольствия в мире возможен из-за последствий пандемии и конфликта на Украине. Это приведет к нехватке мяса и зерновых. Однако настоящий голод может начаться из-за неурожая бананов, рассказал «Ленте.ру» экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский.

Дефицит хлеба

По мнению экономиста, в этом году может возникнуть проблема недоедания в бедных странах.

«Достаточно много стран не делают так называемые продовольственные запасы безопасности. Европейцы более продвинуты в этом смысле. Россия и Украина совместно поставляют около 30 процентов пшеницы. Когда говорят, что лучше заменить ее какими-то зерновыми, то и в этом случае пшеницы все равно не хватит на всех. Урожая пшеницы [в этом году] будет катастрофически мало — из-за боевых действий некому сажать, урожая просто не будет. В России ситуация, может быть, лучше, но у нас маячит полное эмбарго. Как и с нефтью, когда путем эмбарго вознамерились наказать Россию, любой экономист скажет, что всегда это палка о двух концах, особенно, когда речь идет о крупных поставщиках», — сказал он.

Если будет введено зерновое эмбарго вслед за нефтяным, это первым делом аукнется более бедным странам восточного полушария, которые зависели от экспорта зерновых из Украины и России в первую очередь Владимир Рожанковский экономист

Мяса тоже не хватит

Для разрешения этой ситуации на помощь придут гуманитарные миссии ООН, считает экономист. Также проблемы возникнут и с мясом, полагает он.

«Китай традиционно покупает у России большие партии свинины. Для того, чтобы эту же самую свинину поставить странам той же Африки, испытывающим дефицит продовольствия, придется отказывать Китаю. Готов ли отказаться Китай от закупки части той же свинины — вопрос открытый. Курятину, в отличие от свинины, Россия не может в больших объемах экспортировать», — объяснил Рожанковский.

Однако закрыть дефицит мяса с помощью миссий ООН не удастся, поскольку мировые запасы продовольствия не будут пополняться. «Если эти консервы можно изъять из хранилищ и поставить нуждающимся странам, то на этом все — потребили, а дальше ничего», — отметил экономист.

Надежда на бананы

Выходом для голодающих стран может стать переход на бананы. Африканские страны традиционно используют этот продукт, объяснил Рожанковский.

«Проблема с зерновыми ясна — люди будут меньше есть хлеба. Но организм так устроен, что ему нужно будет компенсировать дефицит чем-то другим. Теоретически надо смотреть на урожай бананов. Это товар, которым заменяют хлебобулочные изделия, делают банановую муку, из нее какие-то лепешки», — заключил специалист.

Если еще бананы не уродятся по причине какого-нибудь урагана, тогда можно будет говорить о голоде Владимир Рожанковский экономист

Ранее министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что кризис из-за коронавируса и начала спецоперации России на Украине может привести к усугублению проблемы голода во всем мире. По ее мнению, масштаб проблемы будет серьезней, чем после Второй мировой войны.