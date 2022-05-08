С завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 182 человека

В штабе теробороны ДНР заявили об эвакуации с завода «Азовсталь» в Мариуполе 182 человек

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуированы 182 человека. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

«В общей сложности с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуированы 182 человека, в том числе старики, женщины и дети. Все освобожденные гражданские лица эвакуированы в населенный пункт Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Гражданские лица, пожелавшие эвакуироваться в подконтрольные киевским властям территории, были переданы представителям ООН и МККК.

Ранее Минобороны России объявило об эвакуации 51 мирного жителя с территории «Азовстали». Сообщается, что были эвакуированы 18 мужчин, 22 женщины и 11 детей. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаил Мизинцева, каждому из спасенных мирных жителей обеспечена безопасность и оказана квалифицированная медицинская помощь.