«Локомотив» вырвал победу у «Рубина» в матче РПЛ

«Локомотив» победил «Рубин» со счетом 1:0, победный год на счету Антона Миранчука

Московский «Локомотив» вырвал победу у казанского «Рубина» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников. Победный пенальти на 87-й минуте матча реализовал Антон Миранчук. Для 26-летнего футболиста этот гол стал первым в сезоне.

«Локомотив» набрал 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. «Рубин» с 29 очками остается на 13-й позиции.

Ранее «Краснодар» вничью сыграл с «Арсеналом». Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 1:1. На 17-й минуте ворота соперников поразил полузащитник хозяев Кингс Кангва. Счет сравнял игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти.