«Краснодар» вничью сыграл с аутсайдером РПЛ

«Краснодар» вничью сыграл с «Арсеналом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги

«Краснодар» вничью сыграл с «Арсеналом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 8 мая, в Туле и завершилась со счетом 1:1. На 17-й минуте ворота соперников поразил полузащитник хозяев Кингс Кангва. Счет сравнял игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти.

«Краснодару» набрал 46 очков и упустил возможность подняться на четвертое место, опередив ЦСКА. В активе аутсайдера РПЛ «Арсенала» 23 очка. Команда располагается на последней, 16-й позиции.

30 апреля «Зенит» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ со счетом 3:1. Команда досрочно стала чемпионом страны и завоевала четвертый титул подряд.