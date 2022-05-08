Минобороны заявило о планах украинских военных взорвать мосты в ДНР

Минобороны РФ заявило, что украинские военные планируют взорвать мосты в Славянске

Минобороны России заявило о планах украинских военных взорвать мосты в городе Славянске Донецкой народной республики (ДНР) и обвинить российские вооруженные силы. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Представитель ведомства указал, что неонацисты украинских вооруженных формирований заминировали железнодорожный мост на направлении «Славянск-Краматорск» и автомобильный мост через реку Сухой Торец.

Планируется взорвать их с целью обвинить якобы «наступающие подразделения российских войск», подчеркнул Мизинцев.

Ранее начальник Национального центра управления обороной сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся нанести удары ракетами «Точка-У» на западе страны с целью обвинить военных РФ. По данным Минобороны, провокации с гибелью мирных граждан планируется осуществить во Львовской и Волынской областях Украины 8 мая, в ходе отмечаемого на Украине Дня памяти и примирения.

