Оценены последствия отказа Европы от российской нефти

Экономист банка Julius Bär Рюккер заявил о росте цен при отказе Европы от российской нефти

Отказ Европы от покупок российской нефти способствовал бы росту цен на рынке, заявил специалист швейцарского банка Julius Bär Норберт Рюкер изданию 20Minuten. Такое развитие событий могло бы быть выгодным для России, однако сейчас страна продает свою нефть по цене ниже рыночной, напомнил он.

Саму идею эмбарго он считает спорной: по оценкам экономиста, были и меры, которые привели бы к более серьезным последствиям для России — к примеру, высокие пошлины. Кроме того, он добавил, что эмбарго будет эффективно, если удастся «надавить» на Индию и Китай. В таком сценарии Россия вряд ли нашла бы покупателей, а страна серьезно зависит от нефтяных доходов.

При этом Китай с покупкой российской нефти даже с большой скидкой не спешит, что связывают в том числе со сложностями в логистике, транспортировке и хранении. Государственные нефтеперерабатывающие компании страны продолжают покупать российскую нефть по действующим контрактам, но отказываются заключать новые.

Индия готова покупать нефть из России по сниженной цене. Страна рассчитывает на стоимость менее 70 долларов за баррель. Эталонная марка нефти Brent в последние недели торгуется выше 100 долларов за баррель.