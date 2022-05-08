Россиянин Бивол получит самый большой гонорар в карьере за победу над Альваресом

Россиянин Дмитрий Бивол получит самый большой гонорар в карьере за победу над Альваресом

Российский боксер Дмитрий Бивол получит самый большой гонорар в карьере за победу над мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Источник не уточнил, о какой сумме идет речь. При этом представитель Бивола отметил, что проблем с выплатой денег несмотря на санкции быть не должно.

По данным The Sports Grail, Бивол гарантированно получит два миллиона долларов и 30 процентов от дохода за продажу прав на телетрансляцию. Альварес заработал 15 миллионов долларов, а также 70 процентов от оплаты за просмотр поединка.

Поединок Бивола и Альвареса прошел в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в ночь на воскресенье, 8 мая. Российский спортсмен победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

Для 31-летнего Бивола эта победа стала 20-й в карьере. Россиянин не проигрывал на профессиональном ринге. 31-летний Альварес потерпел второе поражение при 57 победах.