Минобороны показало видео уничтожения переправы войск Украины

Минобороны России показало на видео ракетный удар и уничтожение переправы войск ВСУ

Минобороны России показало на видео, как наносятся ракетные удары по понтонной переправе украинских войск. Запись в воскресенье, 8 мая, оказалась в распоряжении «Ленты.ру».

По данным ведомства, уничтоженная украинская переправа использовалась ВСУ для переброски резерва бронетехники и личного состава. Российские военные вели контроль объекта с помощью беспилотного летательного аппарата.

На видео показана съемка беспилотника небольшой реки, где наведен понтонный мост. На кадрах также представлено, как наносятся ракетные удары, после чего уничтожается вся переправа. В конце видео показано, как мост тонет.

Ранее представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ВКС России поразили корвет ВМС Украины в районе Одессы. Помимо этого, ракетными войсками и артиллерией поражены 56 точек управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и еще две установки зенитных ракетных комплексов С-300 в Харьковской области.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.