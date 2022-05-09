В России выявили 5030 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили еще 5030 новых заболевших COVID-19

В России за минувшие сутки выявили еще 5030 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 18 232 696. Такие данные передает в понедельник, 9 мая, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Ранее в воскресенье, 8 мая, число выявленных случаев коронавируса составило 5447, а 7 мая — 5500.

Наибольшее число заражений выявили в Санкт-Петербурге (312), Москве (268) и Московской области (239). Меньше всего заболевших оказалось в Чукотском автономном округе (3), Магаданской области (2) и Тыве (1). В Ненецком автономном округе не было зафиксировано ни одного нового заболевшего.

По данным оперштаба, за последние 24 часа число госпитализаций составило 1218. За этот же период 5959 человек выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились от инфекции 17 609 357 человек. Умерли за последние сутки от осложнений, вызванных инфекцией, 103 россиянина. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано 377 049 летальных исходов.

Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) анонсировало испытания вакцины «Конвасэл» на пожилых. По словам главы агентства Вероники Скворцовой, клиническое исследование препарата на людях старше 60 лет может пройти в 2022-м.