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ITF подтвердила отстранение российских теннисистов от командных турниров

Международная федерация тенниса подтвердила отстранение россиян от командных турниров

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила отстранение россиян и белорусов от командных турниров. Об этом сообщается на сайте организации.

Также ратифицировано решение о приостановке членства национальных федераций в ITF. «Правление ITF отменило все мероприятия в России и Белоруссии с 1 марта до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении федерации.

Таким образом, спортсмены точно пропустят Кубок Дэвиса у мужчин и Кубок Билли Джин Кинг у женщин. Действующими победителями обоих турниров являются сборные России.

Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил о приостановке членства в ITF. «Решение принято общим голосованием. Это ожидаемо. Это был решенный вопрос по сути», — заявил он и добавил, что аналогичные санкции будут применены к Белоруссии.

1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили, что разрешат россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены на турнирах лишены флага и гимна.

Дарья Коршунова
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