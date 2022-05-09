Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил пятую шайбу в плей-офф НХЛ

«Миннесота Уайлд» на выезде проиграла «Сент-Луис Блюз» в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 9 мая, и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей по дублю оформили Джордан Кайру и Дэвид Перрон, еще одну шайбу забросил Райан О'Райлли. У проигравших голы на счету Кирилла Капризова и Мэтта Болди.

Для российского форварда «Миннесоты» шайба стала пятой в нынешнем плей-офф НХЛ. В активе Капризова также одна результативная передача. В списке лучших снайперов Кубка Стэнли россиянин делит первое место с Перроном и нападающим «Эдмонтон Ойлерс» Эвандером Кейном.

Счет в серии «Миннесоты» с «Сент-Луисом» равный. Пятый матч команд пройдет в ночь на среду, 11 мая.