Тайсон рассказал об ошибке Альвареса в бою с россиянином Биволом

Тайсон заявил, что Альварес в бою с россиянином Биволом редко использовал джеб

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) подвел итоги боя между россиянином Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом.

По мнению американца, мексиканец допустил ошибку, решив редко использовать джеб. «Бивол сближался потому, что не беспокоился по поводу джеба Альвареса. Такая легкость сделала Бивола более агрессивным и смелым», — заявил Тайсон.

Поединок Бивола и Альвареса прошел в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в ночь на воскресенье, 8 мая. Российский спортсмен победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

Для 31-летнего Бивола эта победа стала 20-й в карьере. Россиянин не проигрывал на профессиональном ринге. 31-летний Альварес потерпел второе поражение при 57 победах.