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Володин оценил намерения G7 «не допустить победы России на Украине»

Спикер ГД Володин заявил, что страны G7 признали успех российской спецоперации на Украине
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Russian State Duma Press Service/ Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил намерения стран Группы семи G7 «не допустить победы России на Украине». Подобное заявление можно расценивать как признание успехов российской спецоперации, заявил политик в своем Telegram-канале.

«Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских вооруженных сил. Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении "не допустить победы" России на Украине», — подчеркнул политик.

Володин указал, что страны «Большой семерки» выступают против демилитаризации, денацификации, внеблокового и безъядерного статуса Украины, а также признания права народов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на самоопределение.

Спикер Госдумы добавил, что Россия разрушила планы Запада по расширению НАТО на восток. Именно поэтому предложенные президентом Владимиром Путиным инициативы в области безопасности не были приняты, резюмировал политик.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» по итогам виртуального саммита заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине. Государства выразили готовность «продолжать борьбу» ради народа Украины, Европы и мирового сообщества.

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Марина Совина
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