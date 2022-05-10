Фитнес-трекеры оказались бесполезными

The Conversation: ученые выяснили, что фитнес-браслеты не помогли людям больше двигаться

Американские ученые выяснили, что появление фитнес-браслетов не вызвало рост физической активности пользователей. Об этом сообщает издание The Conversation.

Специалисты Университета штата Айдахо, Университета Теннесси и Университета Северной Флориды выяснили, что появление носимых фитнес-устройств оказалось бесполезным и не оказало положительного влияния на общую активность населения.

Несмотря на популярность умных девайсов, средний уровень физической активности за последние годы снизился, а не возрос — умные гаджеты не помогли людям больше двигаться и не изменили их жизнь.

Ученые проанализировали данные, полученные из различных источников от жителей из восьми стран — Канады, Чехии, Дании, Греции, Японии, Норвегии, Швеции и США. Исследования проводились в период с 1995 по 2017 год. Авторы обобщающей научной работы полагали, что растущая популярность фитнес-трекеров положительно повлияет на увеличение физической активности пользователей, однако не нашли подтверждений этой гипотезы.

«Мы обнаружили, что в целом исследователи фиксировали довольно последовательное снижение физической активности с одинаковым снижением в каждом географическом регионе и у представителей обоих полов», — отметили ученые. Оказалось, что к 2017 году среднестатистический пользователь фитнес-браслета или другого подобного оборудования проходил в день всего 1100 шагов.

Специалисты не смогли назвать причин снижения активности среди населения. Ученые сделали вывод, что фитнес-девайсы позволяют измерять различные показатели здоровья, но без постановки целей и самоконтроля эти устройства бесполезны.

Ранее медики назвали высокую стоимость основной проблемой умных часов как устройства для анализа показателей здоровья. Исследование Национального института здравоохранения США (NIH) показало, что аксессуары с медицинскими функциями обычно приобретают люди с хорошим образованием и высоким достатком.