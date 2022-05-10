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В Латвии решили изменить законодательство ради сноса советского памятника

Delfi: правящие партии Латвии поддержали поправки, позволяющие снести советский памятник

Фото: РИА Новости

Коалиция правящих партий Латвии приняла решение поддержать поправки к закону, позволяющие устранить юридические препятствия для сноса памятника солдатам Советской армии в рижском парке Победы. Об этом пишет издание Delfi, передает РИА Новости.

По данным латвийского издания, поправки будут приняты уже в четверг, 12 мая. Лидер нацблока Райвис Дзинтарс заявил, что после устранения всех законодательных препятствий правящая коалиция рассчитывает на политическую решимость и смелость Рижской думы для окончательного разрешения этого вопроса. Он также добавил, что законопроект позволит местным властям принимать аналогичные решения по сносу советских памятников.

Отмечается, что до этого комиссия сейма Латвии по иностранным делам постановила подготовить и внести на рассмотрение парламента законопроект, приостанавливающий действие статьи соглашения с Россией об охране памятников советским воинам. Снос советских памятников прямо противоречит данному документу.

Ранее сообщалось, что жителям Латвии рекомендовали отказаться от посещения военных мемориалов 9 мая. По данным латвийского Национального информационного агентства LETA, с таким призывом выступила Служба государственной безопасности страны.

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Марина Совина
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