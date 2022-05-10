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Тарпищев сравнил Рублева с Медведевым

Тарпищев заявил, что Медведев в идеальной форме сильнее Рублева
Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Даниил Медведев играет разнообразнее Андрея Рублева. Функционер сравнил спортсменов в интервью РБК.

«В ходе любого турнира возникает множество факторов, которые могут повлиять на игру спортсмена. Но объективно, если взять идеальную форму и Даниила, и Андрея, то Медведев сильнее», — заявил Тарпищев. Он также отметил, что Рублев всегда играет агрессивно.

9 мая Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг. Рублев занял в нем седьмое место, а Медведев оказался на второй строчке. При этом в чемпионской гонке ATP Рублев опережает Медведева, находящегося на пятой позиции, на одно место.

Медведев один раз побеждал на турнире «Большого шлема» и три раза становился финалистом. Рублев на главных теннисных соревнованиях не проходил дальше четвертьфинала.

Алексей Гусев
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