В США назвали ситуацию на Украине «патовой»

Шеф военной разведки США Беррье назвал «патовой» ситуацию в зоне боев на Украине

Шеф военной разведки США Скотт Беррье назвал «патовой» ситуацию в зоне боев на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы охарактеризовал ее как то, что русские не побеждают и украинцы не побеждают, и мы отчасти в состоянии пата», — заявил он.

По его словам, пат может затянуться, если Москва не решится на мобилизацию дополнительных сил для участия в военной операции на Украине.

Ранее в Нацразведке США заявили, что не видят «переговорного пути» для урегулирования конфликта на Украине. По мнению Хейнс, ситуация на Украине в ближайшее время может пойти по пути дальнейшей эскалации. Как уточнила глава Нацразведки, этому может поспособствовать желание Киева решить проблему военным путем.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.