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В Нальчике прошла выставка ретромашин

Выставка ретроавтомобилей и праздничный концерт состоялись в Нальчике на площади Абхазии

Кадр: «Россия 1»

Выставка ретроавтомобилей и праздничный концерт состоялись в Нальчике на площади Абхазии. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, жители и гости столицы могли увидеть более двух десятков уникальных транспортных средств, среди которых, например, легковая машина «Победа» 1957 года выпуска, а также ГАЗ-21 «Волга» и раритетный Volkswagen Beetle («жук»).

Известно, что, помимо выставки, в столице Кабардино-Балкарии состоялся концерт театра песни «Амикс». Кроме того, на сцене выступил городской хор ветеранов войны и труда «Эстафета», артисты которого исполнили песни военных лет и патриотические произведения на трех государственных языках республики.

Ранее появилась информация о том, что в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике открылась выставка, посвященная костюмам и драгоценным украшениям малого народа сето, проживающего на территории Псковской области. В экспозицию вошли предметы сетосского «серебряного наряда», собранные более чем за 100 лет существования музея.

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Майя Пономаренко
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