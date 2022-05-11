Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Число погибших при взрыве в отеле в Гаване увеличилось

Минздрав Кубы: число жертв в результате взрыва в отеле в Гаване возросло до 42 человек

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Число жертв в результате взрыва в отеле Saratoga в Гаване возросло до 42 человек. Об этом говорится на сайте министерства здравоохранения Кубы.

По последним данным, всего в результате трагедии пострадали 96 человек, из них 42 скончались. Еще 18 человек находятся под наблюдением врачей в медучреждениях Гаваны, 36 пациентов к этому часу выписаны.

Представители ведомства уточнили, что поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось о 22 погибших, среди которых один ребенок.

О взрыве в отеле Saratoga, расположенном напротив гаванского Капитолия, стало известно 6 мая. По словам очевидцев, как минимум два этажа отеля разрушено полностью.

Как сообщали местные СМИ, отель готовился к открытию после ремонта. Долгое время он оставался закрытым из-за COVID-19, и перед предполагаемым открытием в здании велись работы по проверке газовых труб. По версии спасательных служб, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США назвали способ решить украинский кризис
Раскрыты способы избавиться от головной боли без таблеток
Бывший депутат Рады захотел объединения России, Украины и Белоруссии
Российский стилист назвала три способа сделать любой образ стильным
Стало известно об операции Украины по дискредитации Румынии перед Европой
США оценили сроки восполнения запасов переданного Украине оружия
Льготы на топливо для российских авиакомпаний предложили урезать
Боррель оценил шансы Евросоюза посредником в российско-украинских переговорах
В Совфеде заявили о риске ядерной войны из-за отказа от многополярного мира
Число погибших при взрыве в отеле в Гаване увеличилось
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.