Число погибших при взрыве в отеле в Гаване увеличилось

Минздрав Кубы: число жертв в результате взрыва в отеле в Гаване возросло до 42 человек

Число жертв в результате взрыва в отеле Saratoga в Гаване возросло до 42 человек. Об этом говорится на сайте министерства здравоохранения Кубы.

По последним данным, всего в результате трагедии пострадали 96 человек, из них 42 скончались. Еще 18 человек находятся под наблюдением врачей в медучреждениях Гаваны, 36 пациентов к этому часу выписаны.

Представители ведомства уточнили, что поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось о 22 погибших, среди которых один ребенок.

О взрыве в отеле Saratoga, расположенном напротив гаванского Капитолия, стало известно 6 мая. По словам очевидцев, как минимум два этажа отеля разрушено полностью.

Как сообщали местные СМИ, отель готовился к открытию после ремонта. Долгое время он оставался закрытым из-за COVID-19, и перед предполагаемым открытием в здании велись работы по проверке газовых труб. По версии спасательных служб, причиной взрыва могла стать утечка газа.