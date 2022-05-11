Украина обвинила Запад в долгих колебаниях с поставками оружия

Глава МИД Украины Кулеба обвинил Запад в долгих колебаниях с поставками оружия

Министр иностранных дел Украины (МИД) Дмитрий Кулеба обвинил западные страны в долгих колебаниях с поставками Киеву вооружений, в первую очередь современных западных образцов. Об этом сообщает Politico.

Глава ведомства отметил, что из-за колебаний Запада Украина потеряла время. «Если бы нас услышали с самого начала относительно всего того оружия, которое нам нужно получить, если бы нам не приходилось тратить многие часы и дни, объясняя нашим партнерам в Европе и в США, почему нам нужно конкретно это оружие, а не другое, то мы бы к настоящему моменту уже получили бы все эти вооружения», — сказал он.

Кулеба доварил, что западными государствами на протяжении длительного времени делалась ставка на поиск для Украины старых советских образцов вооружений вместо отправки современных. Это объясняется тем, что военные Украины были бы вынуждены долго обучаться обращению с неизвестными им образцами техники. Однако вскоре стало ясно, что советские запасы скоро истощатся.

7 мая сообщалось, что США поставит Украине пакет военной помощи с новыми видами оружия на сумму 136 миллионов долларов. В этот пакет помощи в том числе войдут ракеты, которые можно запускать с вертолетов, а также беспилотники Switchblade, используемые для ударов по бронетехнике и пехоте. Кроме того, Пентагон закупит для Украины ручные беспилотники Puma. Ранее в Белом доме анонсировали еще один пакет военной помощи Украине на сумму 150 миллионов долларов.

