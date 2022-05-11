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Финляндия запретила платежи Faberlic и арестовала имущество главреда «МК» Гусева

HS: В Финляндии запретили платежи Faberlic и арестовали имущество главреда «МК» Гусева

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Финляндии запретили платежи, относящиеся к российской компании Faberlic и арестовали имущество главного редактора "
«Московского комсомольца» Павла Гусева. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на Управление по взысканию долгов (Ulosottolaitos).

Из материала следует, что запрет на финансовые операции в пользу Faberlic остановлены из-за введения Евросоюзом мер против руководителя компании Алексея Нечаева.

«На практике это означает, что российская компания не может оплатить счета четырем финским организациям, ожидающим свои деньги. Власти заморозили эти выплаты», — пишет Helsingin Sanomat.

Впервые в истории финские власти наложили запрет на операции с активами лица из санкционного списка ЕС «за распространение пропаганды». Так, в Финляндии арестовали принадлежащие Гусеву земельные участки общей площадью 19 гектаров.

Ранее стало известно, что США приняли решение ввести санкции против ряда российских телеканалов — Первого канала, «России-1» и НТВ. Отмечается, что запрет коснется предоставления организациям оборудования — видеокамер, микрофонов, звукового оборудования, осветительного и серверного, программного обеспечения, а также возможности американских компаний размещать там рекламу.

Марина Совина
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