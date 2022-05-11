Госдума рассмотрит законопроект о двойном гражданстве с Южной Осетией

«Известия»: Госдума 17 мая планирует ратифицировать проект о гражданстве с Южной Осетией

Госдума 17 мая рассмотрит вопрос о ратификации президентского проекта соглашения об урегулировании вопросов гражданства для России и Южной Осетии. Об этом в среду, 11 мая, пишут «Известия».

Как рассказал изданию глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, соответствующий законопроект о двойном гражданстве находится в повестке нижней палаты российского парламента. Он выразил надежду, что фракции его поддержат, что будет способствовать сближению двух стран.

Речь идет о соглашении о двойном гражданстве, подписанном Россией и Южной Осетией в 2021 году. Планируется, что граждане смогут приобрести гражданство другой страны без отказа от имеющегося. Подать заявление на получение российского гражданства сможет любой дееспособный житель Южной Осетии от 18 лет, дети до 14 лет будут получать такое же гражданство, как и родители.

Документ предполагает предоставление права лицам с двойным гражданством на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой они постоянно проживают. Эта норма также распространяется на прохождение военной службы.

Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Оно будет действовать на протяжении пяти лет и автоматически продлеваться на такой же срок.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о двойном гражданства с Южной Осетией в марте. По данным соглашения, подписанного в минувшем году, граждане Южной Осетии смогут получить гражданство РФ без отказа от своего основного паспорта. Парламент Южной Осетии ратифицировал соглашение о двойном гражданстве в декабре 2021 года.