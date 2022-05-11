Россиянам рассказали о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные дни ожидают россиян с 11 по 13 июня

Текущая рабочая неделя будет сокращенной и продлится с 11 по 13 мая. Следующие длинные выходные ожидают россиян с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из производственного календаря на 2022 год, День России, который отмечается 12 июня, в этом году выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно. Следующая за ними рабочая неделя будет длиться четыре дня.

box#3142794

В Роструде рассказывали, что нерабочие праздничные дни не могут быть причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Кроме того, работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, положено выплачивать дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом или соглашениями.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предсказал россиянам, что переход к четырехдневной рабочей неделе произойдет в недалеком будущем. Депутат отметил, что отдельные предприятия уже работают в таком формате в рамках удаленной или неполной занятости. Нилов выразил мнение, что рынок сам придет к оптимизации, когда она возможна, а искусственные ограничения или навязывания лишь навредят.