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69-я параллель

В российском регионе проснулись медведи

В Ямало-Ненецком автономном округе проснулись медведи

Фото: anthony renovato / Unsplash

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) проснулись медведи. Местные жители начали находить следы хищников, об этом они рассказали в группе «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте».

«Не только змеи проснулись», — написал автор поста в социальной сети, подчеркнув, что фотографии следов сделаны неподалеку от озера Светлое.

5 мая бурого медведя заметили в районе поселка Териберка в Мурманской области. Местные жители сняли животное на видео. Пользователи соцсети предположили, что хищник голоден и занимается поиском пропитания в российском регионе, так как только проснулся после спячки.

Обычно медведи просыпаются после зимней спячки во второй половине марта. Сначала к деятельности возвращаются самцы, а после, когда снег полностью сойдет, — самки с медвежатами. В среднем медведи проводят в спячке около 120 дней в году.

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Анастасия Шейкина
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