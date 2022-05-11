В России акт о ленд-лизе назвали пиар-акцией

Военный историк Болтенков назвал акт о ленд-лизе красивой бумажкой с печатью и подписью

Акт о ленд-лизе, предполагающий поставки оружия Украине из США, является пиар-акцией президентов этих стран. Об этом в колонке для «Известий» пишет военный историй Дмитрий Болтенков.

Эксперт назвал данный акт красивой бумажкой с печатью и подписью. «В дальнейшей же перспективе этот документ может сыграть на вытеснение с оружейного рынка стран типа Польши, Словакии или Румынии, а также поставщиков из ФРГ или Франции, и — в будущем — на перевооружение этих стран американскими системами военной техники», — полагает автор.

Болтенков напоминает, что «из имеющегося в наличии страны НАТО тоже не могут поставить много — у них и у самих вооружений маловато». Автор отмечает, что в настоящее время западные страны принуждаются к отправке на Украину устаревших систем вооружений, прежде всего советских и российских, которые США планируют заменить на собственные.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза.

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что решение Конгресса США о ленд-лизе для Украины загонит Киев в долговую яму.