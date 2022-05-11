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Путин поздравил главу ДНР с Днем республики

Путин поздравил главу ДНР Пушилина с Днем республики и выразил надежду на победу

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поздравил главу Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина с Днем ДНР. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости. Сегодня мы ведем совместную борьбу за то, чтобы граждане республики могли реализовать свое законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией», — говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность, что общими усилиями Россия и ДНР смогут «преодолеть все трудности и одержать победу». В завершении Путин пожелал Пушилину крепкого здоровья и успехов, а жителям республики — мужества, стойкости и силы духа.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

24 февраля российский лидер объявил о начале военной спецоперации на Украине.

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Алевтина Запольская
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