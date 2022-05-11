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Спорт

Тарпищев сравнил «Зенит» с «Реалом»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев сравнил «Зенит» с «Реалом»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил успехи петербургского «Зенита». Об этом сообщает РИА Новости.

Функционер сравнил сине-бело-голубых с мадридским «Реалом» образца середины прошлого века. «Тогда "Реал" подпитывался лучшими игроками постоянно. Как сейчас это делает "Зенит". Так что нынешний "Зенит", можно сказать, что это королевский футбольный клуб в современных российских реалиях», — заявил Тарпищев.

Глава ФТР добавил что на «Зените» не скажется возможный отъезд иностранных игроков. «Клуб богатый, он может позволить иметь себе два полноценных состава и без легионеров. Даже три состава», — добавил он.

30 апреля «Зенит» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ со счетом 3:1. Команда досрочно стала чемпионом страны и завоевала четвертый титул подряд.

Алексей Гусев
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