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Футболист оценил жизнь в Чехии фразой «русских закидывают камнями»

Футболист Алексей Татаев оценил жизнь в Чехии фразой «русских закидывают камнями»

Фото: fcalania / ВКонтакте

Защитник владикавказской «Алании» Алексей Татаев рассказал о жизни в Чехии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист оценил жизнь в стране фразой «русских закидывают камнями». Он заявил, что российских и белорусских игроков выгоняют из команд, и посчитал, что сделал правильный выбор, уехав из страны. «Представьте, если бы я там остался... Мало ли что... Меня бы там убили», — подчеркнул Татаев.

Татаев провел три сезона в чешском клубе «Млада-Болеслав», а летом 2021 года перешел в «Аланию». Он является воспитанником «Краснодара». Футболист выступал за юношеские сборные России разных возрастов.

8 апреля российский футболист Евгений Назаров, вынужденный расторгнуть контракт с чешским «Богемианс» из-за отказа в рабочей визе, рассказал о поступавших ему угрозах. По словам футболиста, его пытались пристыдить за то, что он русский.

Анастасия Борисова
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