Пара не смогла отметить десятую годовщину свадьбы из-за ошибки авиакомпании

Пассажиров авиакомпании TUI не пустили на борт самолета из-за ошибки сотрудников

Пассажиры авиакомпании TUI рассказали, что из-за ошибки сотрудников не смогли отметить десятую годовщину свадьбы в отпуске. Их историю приводит издание The Sun.

Британцы Мелани и Джеймс Булпитт (Melanie and James Bulpitt) из города Солсбери планировали провести неделю на острове Закинф в Греции. Однако их план сорвался — после прохождения паспортного контроля в аэропорту супругов не пустили на борт самолета, объяснив отказ новыми правилами путешествий после Brexit.

Отмечается, что, согласно этим требованиям, для въезда в ЕС паспорт пассажира должен быть не старше 10 лет и действительным в течение не менее трех месяцев на момент возвращения. По словам супругов, они были шокированы, так как неоднократно проверили все требования, прежде чем отправиться в аэропорт, и были уверены, что им ничто не угрожает. Как оказалось позже, документы пары соответствовали приведенным правилам.

Представитель авиакомпании извинился за доставленные неудобства и пообещал разобраться в сложившейся ситуации. «Мы свяжемся с клиентами напрямую, чтобы принести свои извинения и полностью возместить стоимость отдыха», — сообщил он.

