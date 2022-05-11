Стало известно о создании новой телекомпании в Херсонской области

Советник главы Крыма Крючков сообщил о создании в Херсонской области новой телекомпании

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Херсонской области будет создана новая телекомпания. Об этом стало известно ТАСС.

По словам Крючкова, телекомпания называется «Таврия». Он также сообщил, что телевещательная инфраструктура в Херсонской области значительно повреждена.

Помимо того, советник руководителя Крыма рассказал, что заместитель председателя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов обратился к главе региона с просьбой обеспечить местную телерадиокомпанию сотрудниками и техникой.

Ранее зампредседателя ВГА Херсонской области заявил, что регион будет интегрироваться в состав России. Он отметил, что власти не планируют проводить референдум и создавать республику.