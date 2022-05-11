Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Стало известно о создании новой телекомпании в Херсонской области

Советник главы Крыма Крючков сообщил о создании в Херсонской области новой телекомпании

Фото: Luis Morera / Unsplash

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Херсонской области будет создана новая телекомпания. Об этом стало известно ТАСС.

По словам Крючкова, телекомпания называется «Таврия». Он также сообщил, что телевещательная инфраструктура в Херсонской области значительно повреждена.

Помимо того, советник руководителя Крыма рассказал, что заместитель председателя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов обратился к главе региона с просьбой обеспечить местную телерадиокомпанию сотрудниками и техникой.

Ранее зампредседателя ВГА Херсонской области заявил, что регион будет интегрироваться в состав России. Он отметил, что власти не планируют проводить референдум и создавать республику.

Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области решили просить Путина принять регион в состав России
Отели Турции отказались повышать цены для россиян
Российские военные провели тренировку с беспилотниками в горах
Россияне стали меньше доверять телевидению
Стало известно о дезертирстве боевиков теробороны в Одесской области
Оштрафованная за плохое поведение кошки хозяйка отсудила восемь миллионов рублей
В России начнут выплачивать новое ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет
В Москве раскрыта схема мошенничества с покупкой криптовалюты
Военный эксперт объяснил попытки ВСУ захватить Змеиный
Оценено будущее Rutube после хакерской атаки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.