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Вассерман заявил об истерии у разыскиваемого знатока «Что? Где? Когда?»

Вассерман счел, что адвокаты Аскерова могут защитить его со ссылкой на истерию у знатока

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман высказался о бывшем участнике программы «Что? Где? Когда?» Ровшане Аскерове, объявленном в розыск МВД России по уголовной статье. Его комментарии приводит «Радиоточка НСН» в Telegram

Вассерман отметил, что в течение пяти лет играл в одной команде с Аскеровым в телевикторине «Брейн-ринг». «У него уже тогда наблюдались довольно отчетливые признаки истерии», — заявил Вассерман о знатоке. Публицист подчеркнул, что Аскеров «не вполне отвечает за свои слова», в связи с чем он не обращал внимание на ксенофобские высказывания знатока.

«Когда он (Ровшан Аскеров — прим. «Ленты.ру») будет задержан и направлен под следствие, хорошие адвокаты смогут его защитить именно со ссылкой на очевидную медицинскую проблему», — счел Вассерман.

Ранее Аскеров прокомментировал объявление в розыск в России. Знаток сказал, что не боится экстрадиции в РФ. Вместе с тем он отметил, что решение МВД не стало для него неожиданностью.

О том, что МВД объявило Аскерова в розыск по уголовной статье, стало известно 11 мая. В конце апреля Следственный комитет России возбудил в отношении Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма. В ведомстве отметили, что поводом послужил пост знатока в соцсети, в котором он опубликовал заведомо ложные сведения, порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Знаток, комментируя уголовное дело, заявил, что в его публикации не содержались клевета и оправдание нацизма.

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Олег Давыдов
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