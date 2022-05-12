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Отдохнувшая в Греции россиянка рассказала о единственном сожалении от поездки

Читательница «Тонкостей туризма» пожалела, что не поехала отдыхать в Грецию на две недели

Фото: Johnny Africa / Unsplash

Российская туристка, решившая самостоятельно лететь в Грецию, описала отдых словами «было непросто, но это того стоило». Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Как призналась путешественница, самой большой тратой в поездке стали авиабилеты. По ее словам, перелет с пересадкой через Стамбул или Ереван стоил «заоблачных» денег — от 140 тысяч рублей на человека. В итоге туристка добиралась до Ираклиона с пересадкой в Абу-Даби.

«Единственное, о чем жалею, что решились поехать только на восемь ночей. Если у вас есть возможность отдохнуть дольше, берите две-три недели», — рассказала читательница портала.

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За всю поездку девушка потратила 210 тысяч рублей на двоих — для отдыха она выбрала отель в центре города с полным питанием. По мнению девушки, «атмосфера отдыха в Греции не сравнится ни с чем», также она отметила, что на курорте ни разу не встречала негатива к россиянам от других туристов.

Ранее сообщалось, что власти Греции упростили правила въезда для туристов. Так, с 1 мая вне зависимости от статуса вакцинации путешественники больше не должны сдавать перед поездкой ПЦР- или антиген-тест, а также экспресс-анализ на COVID-19 по прилете в страну. Помимо этого, в общественных местах и на открытом воздухе больше не требуется обязательное ношение масок.

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Дарья Рыбак
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