96-летняя долгожительница раскрыла меню для долголетия

ETNT: внучка 96-летней итальянки назвала желе без сахара секретом здоровья бабушки

Внучка 96-летней итальянки Паскуалины раскрыла секрет долголетия бабушки и назвала меню, с помощью которого она сохраняет здоровье. Ее слова приводит Eat This, Not That! (ETNT).

По словам женщины, долгожительница регулярно ест бобы люпина — семена желтых бобовых растений рода Lupinus. Этот продукт популярен в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Австралии. Польза бобов объясняется тем, что они богаты клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

В качестве десерта Паскуалина выбирает желе без сахара. Обычно она съедает не больше одной чашки. «Желе состоит в основном из желатина, который содержит много белка. Например, 100 граммов сухого желатинового порошка содержат более 85 граммов белка согласно данным Министерства сельского хозяйства США», — объяснила внучка итальянки.

Долгожительница любит богатый омега-3 салат с тунцом. Полинасыщенные жирные кислоты омега-3 принимают активное участие в обмене веществ, служат для профилактики атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов и астмы. Также омега-3 кислоты улучшают работу мозга и помогают сохранить здоровье и молодость кожи.

Поскольку Паскуалина родилась и выросла в Италии, паста стала неотъемлемой частью ее рациона. Во-первых, замечает внучка долгожительницы, паста содержит углеводы, клетчатку и витамины группы B. Во-вторых, в это блюдо можно добавить все что душе угодно.

«Бабушка Паскуалина не отказывается от углеводов, и мы это поддерживаем! Наряду макаронами она также нередко ест ржаной хлеб», — сказала женщина. Помимо этого, итальянка любит клюквенный сок, полезный для желудка и мочевыделительной системы, и сэндвич с беконом и яйцом.

