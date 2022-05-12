Минобороны заявило об уничтожении украинского зенитно-ракетного комплекса С-300

Минобороны доложило об уничтожении ЗРК ВСУ С-300 и двух пусковых установок «Смерч»

Российские войска уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 под Харьковом. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что ЗРК был ликвидирован в районе поселка Коротыч Харьковской области. Также удалось уничтожить три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч», которые располагались под Харьковом около населенных пунктов Раздолье и Славянск.

Помимо этого, Конашенков доложил, что российские войска ликвидировали два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Авиация также уничтожила станцию наведения С-300 в районе Одессы, добавил генерал-майор.

Накануне оборонное ведомство сообщило об уничтожении девяти беспилотников ВСУ российскими средствами противовоздушной обороны. Среди них числится «Байрактар-ТБ2» — его ликвидировали в районе населенного пункта Архангельское в Николаевской области