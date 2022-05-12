Финляндия приготовилась к остановке поставок газа из России

Iltalehti: финское правительство ожидает прекращения поставок газа из России 13 мая

Поставки российского газа в Финляндию могут остановиться уже в пятницу, 13 мая. О готовности к такому развитию событий финского правительства со ссылкой на его ключевых членов пишет газета Iltalehti.

На официальном уровне власти отказываются комментировать информацию по существу. Издание утверждает, что перед этим Хельсинки хочет понять, будет ли реализована угроза. При этом ранее в Финляндии полагали, что возможным сроком остановки поставок газа является 23 мая, когда придет срок оплаты за топливо.

«Газпром» уже прекратил поставки в Болгарию и Польшу после того, как те отказались оплачивать счета в рублях. Требование впервые было озвучено президентом России Владимиром Путиным 23 марта, спустя неделю появились детали изменений. Указанные страны посчитали такие условия нарушением санкционного режима и ранее заключенных контрактов.

В случае Финляндии поводом ускорить остановку поставок могло стать совместное заявление президента и премьер-министра Финляндии Саули Нийнисте и Санны Марин о поддержке подачи заявки на вступление страны в НАТО. По данным местных СМИ, официально страна сможет попросить о членстве уже 15 мая, а альянс обещает максимально быстрое решение вопроса.

МИД России обвинил Хельсинки в нарушении международно-правовых обязательств, указав, что Москва всегда заверяла Хельсинки в невозможности нападения со своей стороны.