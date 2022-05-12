Россиянам пригрозили санкциями на «Ролан Гаррос» за поддержку Путина

Организаторы «Ролан Гаррос» пригрозили россиянам снятием с турнира за поддержку Путина

Организаторы «Ролан Гаррос» высказались об участии в турнире российских теннисистов. Слова директора Открытого чемпионата Франции Амели Моресмо передает Franceinter.

«Мы долго думали, и у меня сложилось впечатление, что справедливого решения в любом случае нет. Мы действуем в соответствии с тем, что решили министерства спорта Евросоюза», — заявила она. Моресмо подчеркнула, что в турнире участвуют не команды, а отдельные спортсмены. Она также пригрозила россиянам санкциями и снятием с турнира за выступления в прессе в поддержку президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что российские и белорусские теннисисты будут допущены до «Ролан Гаррос». Спортсмены, в том числе вторая ракетка мира Даниил Медведев, будут выступать в нейтральном статусе.

20 апреля организаторы Уимблдона запретили россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях. Это вызвало негативную реакцию со стороны профессионального сообщества: в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) решение британцев раскритиковали.