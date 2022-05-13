Луговой мотылек вышел из депрессии и стал угрозой для российских фермеров

Вышедший из депрессии луговой мотылек угрожает посевам фермеров в Волгоградской области

Вышедший из депрессии луговой мотылек стал угрожать посевам фермеров в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхозцентра.

Согласно отчету, опасных насекомых нашли на посевах озимой пшеницы и посадках картофеля российских фермеров в Городищенском районе. В Суровикинском и Иловлинском районах луговых мотыльков выявили на обочинах дорог, в Калачевском — на посевах люцерны.

По информации волгоградского Россельхозцентра, в 2020 году обработки по вредителю не проводились. В 2021 году из обследованной площади 216,647 тысячи гектаров удалось обработать 4,314 тысячи.

В сельхозведомстве призвали ежедневно следить за посевами, поскольку миграционная способность вредоносных мотыльков повышается при сильных ветрах.

В марте российские фермеры пожаловались на нехватку денег на посевную. Источники в сельскохозяйственной отрасли подчеркивали, что расходы увеличиваются в связи с резким ростом цен на семена и комплектующие, в том числе поставляемые из-за рубежа.