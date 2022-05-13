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Захарова потребовала от США прекратить третировать российских журналистов

Представитель МИД Захарова потребовала прекратить третировать российских журналистов в США

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от американских властей прекратить оказывать давление на российских журналистов, который работают на территории США. Об этом пишет ТАСС.

По словам Захаровой, власти Соединенных Штатов пытаются затруднить работу журналистов из России, вводят в отношении них ограничения, запугивают их и вынуждают уехать. «Требуем немедленно прекратить третирование российских журналистов, обеспечив им нормальные условия работы в соответствии со стандартами свободы слова, о которой в Вашингтоне любят так много и так лицемерно порассуждать», — заявила дипломат.

Кроме того, она сообщила, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) пытались оказать давление на руководителя корреспондентского пункта одного из российских СМИ в Вашингтоне. «Цель очевидна — выбить журналиста из равновесия и попытаться вовлечь в компрометирующее его "сотрудничество"», — уточнила Захарова и добавила, что этот план ФБР не увенчался успехом.

Ранее официальный представитель МИД России посоветовала властям Франции следить за высказываниями французских СМИ на тему Украины. Захарова, в частности, осудила публикацию сатирического журнала Charlie Hebdo, высмеивающую украинских беженцев. По мнению дипломата, сотрудникам французских СМИ необходимо проявлять к ним уважение.

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Евгения Наумова
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