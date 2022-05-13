Олимпийский чемпион оценил поездку Тутберидзе в США фразой «ведет себя хамски»

Олимпийский чемпион Тихонов заявил, что тренер Этери Тутберидзе «ведет себя по-хамски»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о поездке тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в США. Его слова приводит Metaratings.

Тихонов обратил внимание на действующий в США «Акт Родченкова», согласно которому ее пребывание в стране вызывает опасение. «Этери на это глубоко наплевать, а потому ведет себя она по-хамски. Я слышал от одного из руководителей, как Тутберидзе грозилась его уничтожить. Но звезды горят и не гаснут только на небе», — заявил он.

7 мая в Twitter The Skating Lesson сообщалось, что Тутберидзе прибудет в Бостон, где тренируется ее дочь Диана Дэвис. После этого пользователь Reddit под ником Figure Skating написал, что тренеру запретили выход на лед во время тренировок дочери.

Тутберидзе является тренером фигуристки Камилы Валиевой, которая оказалась замешана в допинг-скандале во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Проба спортсменки, взятая на чемпионате России в декабре, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. «Акт Родченкова» предусматривает уголовное наказание за эпизоды допингового сговора на турнирах с участием американских спортсменов.