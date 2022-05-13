Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Сочи
Сегодня
19:00 (Мск)
Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|29-й тур
УНИКС
Сегодня
20:00 (Мск)
Зенит
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Зенит-мол.
3:3
Завершен
Рубин-мол.
Россия - М-лига|Группа I. 27-й тур
Германия
Сегодня
20:20 (Мск)
Канада
ЧМ-2022|Группа A
Спорт

Олимпийский чемпион оценил поездку Тутберидзе в США фразой «ведет себя хамски»

Олимпийский чемпион Тихонов заявил, что тренер Этери Тутберидзе «ведет себя по-хамски»
Александр Тихонов

Александр Тихонов. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о поездке тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в США. Его слова приводит Metaratings.

Тихонов обратил внимание на действующий в США «Акт Родченкова», согласно которому ее пребывание в стране вызывает опасение. «Этери на это глубоко наплевать, а потому ведет себя она по-хамски. Я слышал от одного из руководителей, как Тутберидзе грозилась его уничтожить. Но звезды горят и не гаснут только на небе», — заявил он.

7 мая в Twitter The Skating Lesson сообщалось, что Тутберидзе прибудет в Бостон, где тренируется ее дочь Диана Дэвис. После этого пользователь Reddit под ником Figure Skating написал, что тренеру запретили выход на лед во время тренировок дочери.

Тутберидзе является тренером фигуристки Камилы Валиевой, которая оказалась замешана в допинг-скандале во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Проба спортсменки, взятая на чемпионате России в декабре, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. «Акт Родченкова» предусматривает уголовное наказание за эпизоды допингового сговора на турнирах с участием американских спортсменов.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Зеленский высказался о возможности признания Крыма и Донбасса
Турция отреагировала на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Зака Снайдера обвинили в нечестной победе на «Оскаре»
Россия объявила сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата
В сети объявили бойкот Calvin Klein из-за рекламы белья с беременным мужчиной
МИД призвал россиян отказаться от поездок в Великобританию
Путин рассказал Шольцу о ситуации на «Азовстали»
В Словении в результате взрыва на химическом заводе погибли шесть человек
Иностранный альпинист погиб при восхождении на Эльбрус
Высказавшийся о Путине сенатор США разочаровался в Байдене
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.