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Акции Twitter рухнули

Акции Twitter подешевели на 26% после сообщения Маска о приостановке сделки по его покупке

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Акции Twitter на премаркете на бирже Nasdaq рухнули почти на 26 процентов после того, как миллиардер Илон Маск заявил о приостановке сделки по покупке соцсети, свидетельствуют данные площадки.

В ходе предторгов ценные бумаги Twitter падали на 25,7 процента, до 33,5 доллара. По состоянию на 15:10 по московскому времени стоимость акций поднялась до 40,2 доллара (падение на 10,9 процента по сравнению с предыдущей сессией).

Илон Маск 13 мая сообщил в своем аккаунте Twitter, что сделка по покупке соцсети временно заморожена — ожидается окончание проверки данных по числу фейковых аккаунтов. «Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании деталей, подтверждающих данные о том, что фейковые и спам-аккаунты действительно представляют менее 5 процентов пользователей [соцсети]», — написал бизнесмен. Акции основного актива Маска, электромобильного гиганта Tesla, напротив, дорожают на предторгах. 13 мая рост составлял 7,4 процента, до 782 долларов.

TWTR Котировки акций от TradingView

О покупке Twitter Илоном Маском руководство соцсети сообщило 25 апреля, сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. По заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, если миллиардер решит расторгнуть соглашение, он должен будет выплатить компании штраф в размере 1 миллиарда долларов. Если инициатором разрыва выступит Twitter, компенсацию получит Маск.

Дата окончательного закрытия сделки назначена на 24 октября 2022 года. Целью покупки Twitter бизнесмен назвал не коммерческие интересы и поиск интересных вложений, а желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

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Софья Ермакова
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