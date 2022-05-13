В сгоревшем на треть российском городе запретили продажу алкоголя

В городе Уяр Красноярского края власти запретили продажу алкоголя из-за пожаров

Власти города Уяр Красноярского края, который на треть сгорел из-за халатности чиновников, решили запретить продажу алкоголя из-за лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

В ведомстве пояснили, что выступили с предложением ограничить продажу подобной продукции для «недопущения нарушений в состоянии алкогольного опьянения».

«Кроме Уярского района, подобное предложение полицейскими направлено еще в ряде районов, оно будет поддержано по мере необходимости», — говорится в сообщении министерства.

7 мая в Уяре сгорело 233 дома — этот пожар стал одним из самых крупных в стране с начала 2022 года и уничтожил треть города. В беседе с «Лентой.ру» жители рассказали, что в Уяре всего три пожарных машины, одна из которых, по словам россиян, давно превратилась в «экспонат».

На территории Красноярского края с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации. По данным регионального управления Следственного комитета (СК), в пожарах погибли восемь человек, из-за штормового ветра огонь уничтожил более 500 домов.

Помимо Красноярского края, режим ЧС из-за лесных пожаров действует в Иркутской, Курганской и Омской областях, а также в Абакане и других городах России.