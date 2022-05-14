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Спорт

Фетисов оценил вылет Овечкина из Кубка Стэнли

Вячеслав Фетисов назвал неприятным вылет хоккеиста «Вашингтона» Овечкина из Кубка Стэнли

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил вылет российского нападающего Александра Овечкина, выступающего в составе «Вашингтон Кэпиталс», с первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Это неприятно, но у Александра сезон получился. Уверен, у "Вашингтона" опытные менеджеры, которые придумают, как решить проблему. В следующем сезоне команда выступит лучше», — заявил Фетисов. Он посчитал, что у Овечкина еще будет шанс выиграть Кубок Стэнли. Чемпион назвал успешным сезон у 36-летнего россиянина.

«Вашингтон Кэпиталс» уступил «Флориде Пантерс» в серии первого раунда плей-офф ранее 14 мая. Счет в серии розыгрыша Кубка Стэнли 2-4.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Анастасия Борисова
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