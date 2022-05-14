Президент Кипра прокомментировал возможное вступление страны в НАТО
Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что пока слишком рано обсуждать возможность вступления страны в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил глава государства, решение о вступлении Кипра в альянс вызвало бы возражение со стороны Турции, а также было бы затруднено различными процедурными вопросами.
«Помимо этого, мы маленькая страна, нам нужна защита, конечно, и главное, чтобы защита была эффективной, а любые решения были одобрены народом», — прокомментировал Анастасиадис.
На вопрос журналистов о новых антироссийских санкциях президент ответил, что если ограничения, введенные ЕС, не помогут, то они и не будут приняты.
Ранее в мае президент Финляндии Саули Ниинисте в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным рассказал о намерении его страны вступить в НАТО. По словам главы европейской страны, «вступив в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность».