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Президент Кипра прокомментировал возможное вступление страны в НАТО

Президент Кипра Анастасиадис: пока слишком рано обсуждать вхождение страны в НАТО

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что пока слишком рано обсуждать возможность вступления страны в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил глава государства, решение о вступлении Кипра в альянс вызвало бы возражение со стороны Турции, а также было бы затруднено различными процедурными вопросами.

«Помимо этого, мы маленькая страна, нам нужна защита, конечно, и главное, чтобы защита была эффективной, а любые решения были одобрены народом», — прокомментировал Анастасиадис.

На вопрос журналистов о новых антироссийских санкциях президент ответил, что если ограничения, введенные ЕС, не помогут, то они и не будут приняты.

Ранее в мае президент Финляндии Саули Ниинисте в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным рассказал о намерении его страны вступить в НАТО. По словам главы европейской страны, «вступив в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность».

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Мария Гейн
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