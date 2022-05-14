Нападающий «Рейнджерс» назвал российского вратаря лучшим игроком

Нападающий «Рейнджерс» Крайдер заявил, что голкипер Шестеркин выручает команду весь сезон

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер оценил игру российского вратаря Игоря Шестеркина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова доступны на сайте лиги.

«Игорь выручает нас на протяжении всего года. Он делал это на каждом этапе, на котором играл. Шестеркин сражается, вот что он делает», — заявил форвард. Он назвал россиянина лучшим игроком команды в сезоне.

Ранее Шестеркин вошел в тройку претендентов на приз «Харт Мемориал Трофи» лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ. Он поборется за трофей с нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэтьюзом и форвардом «Эдмонтон Ойлерc» Коннором Макдэвидом.

Также россиянин является претендентом на приз лучшему вратарю сезона. Он поспорит за звание с Юусе Саросом из «Нэшвилл Предаторс» и Якобом Маркстремом из «Калгари Флэймс».

Шестеркин принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата. Он помог команде одержать 36 побед и шесть встреч провел на ноль. В среднем за игру он отражал 93,5 процента бросков. По этому показателю россиянин занял первое место в НХЛ.