Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Уфа
Сегодня
14:00 (Мск)
Арсенал
Россия - Премьер-Лига|29-й тур
Ростов
Сегодня
16:30 (Мск)
Химки
Россия - Премьер-Лига|29-й тур
Локомотив М
Сегодня
16:30 (Мск)
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|29-й тур
Ахмат
Сегодня
19:00 (Мск)
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|29-й тур
Спорт

Нападающий «Рейнджерс» назвал российского вратаря лучшим игроком

Нападающий «Рейнджерс» Крайдер заявил, что голкипер Шестеркин выручает команду весь сезон

Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер оценил игру российского вратаря Игоря Шестеркина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова доступны на сайте лиги.

«Игорь выручает нас на протяжении всего года. Он делал это на каждом этапе, на котором играл. Шестеркин сражается, вот что он делает», — заявил форвард. Он назвал россиянина лучшим игроком команды в сезоне.

Ранее Шестеркин вошел в тройку претендентов на приз «Харт Мемориал Трофи» лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ. Он поборется за трофей с нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэтьюзом и форвардом «Эдмонтон Ойлерc» Коннором Макдэвидом.

Также россиянин является претендентом на приз лучшему вратарю сезона. Он поспорит за звание с Юусе Саросом из «Нэшвилл Предаторс» и Якобом Маркстремом из «Калгари Флэймс».

Шестеркин принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата. Он помог команде одержать 36 побед и шесть встреч провел на ноль. В среднем за игру он отражал 93,5 процента бросков. По этому показателю россиянин занял первое место в НХЛ.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В МИД пообещали ответную реакцию на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Бывшего советника президента Украины задержали в Подмосковье
В России выявили 5047 случаев коронавируса
Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника в Словакии
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра
Из-за взрыва артснаряда в Уссурийске погиб человек
Москалькова отреагировала на смерть Бабушкина
Нападающий «Рейнджерс» назвал российского вратаря лучшим игроком
СКР даст оценку решению властей Латвии о сносе памятника освободителям Риги
В ЛНР рассказали о найденном плане выхода «Азова» на границы России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.