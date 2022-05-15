ГКО ДНР обратит в госсобственность имущества банков Украины

Государственный комитет обороны (ГКО) Донецкой Народной Республики (ДНР) издал постановление об обращении в государственную собственность имущества банков Украины на освобожденных территориях ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

В докмуенте говорится, что со дня вступления в силу постановления, право собственности банков Украины на имущество, расположенное на освобожденных территориях ДНР прекращается. «С последующим возникновением права собственности Донецкой Народной Республики на указанное имущество», — говорится в документе.

12 мая Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил в принудительном порядке изъять такие права собственности России и ее резидентов, как 99,7 процента акций Проминвестбанка (ПИБ), которые находятся в собственности госкорпорации ВЭБ.РФ, а также 100 процентов акций Международного резервного банка (МР Банк, ранее — Сбербанк, Киев), которые принадлежат Сбербанку России.