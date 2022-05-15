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На базе «Азова» нашли основанное на курсе США пособие по тактической медицине

На базе «Азова» в Мариуполе нашли основанное на курсе США пособие по тактической медицине

Фото: РИА Новости

На базе украинского батальона «Азов» в Мариуполе обнаружили пособие по тактической медицине, основанное на программе США Combat Lifesaver (CLS). Об этом сообщают корреспонденты РИА Новости.

Уточняется, что CLS — это курс, официально установленный в качестве основы полевой медицины в американской армии. Кроме того, корреспонденты нашли «оценки практических навыков курса TCCC Combat Lifesaver» члена «Азова».

В апреле журналисты РИА Новости заявляли, что на базе «Азова» под Мариуполем найдены секретные уставы и методички армии США. На опубликованных кадрах демонстрируются документы на украинском, русском и английском языке. Один из них называется «Операции подразделений глубинной разведки», на листе также указано: «Штаб-квартира. Министерство армии, Вашингтон, 3 октября 1995 года».

В мае на базе «Азова» также нашли студенческий учебник «Английский для военных» (English for the Military) британского издания Macmillan. В книге изложена история, внутренняя структура и этапы расширения блока НАТО, а также традиции армий США и Великобритании.

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Евгений Шульгин
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